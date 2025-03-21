Уральцы плохо знают российских первооткрывателей – все дело в школьной программе

В Екатеринбурге завершается географический фестиваль «Моя земля», продвигающий географическое образование и краеведение. В этом году в нем поучаствовали представители 33 регионов России, а также любители географии из Белоруссии и Китая. Одной из самых популярных просветительских акций фестиваля стал «Географический диктант», который могут написать все желающие.

«Акция проводится с 2015 года и давно стала всенародной. Диктант писали по всему миру, и даже в космосе. Мы видим, что географическая грамотность участников растет. Но для людей самыми сложными являются вопросы, связанные с российскими первооткрывателями и исследователями. Почему-то их плохо знают, и это немножко обидно», – отметила на пресс-конференции секретарь комиссии Русского географического общества Людмила Травина.

Преподаватели считают, что проблема кроется в подаче школьного материала на уроках географии. «Это может быть связано с тем, как скупо в наших учебниках освещаются истории первооткрывателей. Ведь за каждой из них стоит не только человеческая судьба, но и политический контекст того времени, – рассказал сооснователь сообщества «Кабинет географии» Дмитрий Нестеренко. – Например, взять хрестоматийный пример присоединения Сибири к России, поход Ермака Тимофеевича. Ведь на уроках географии почти не говорится, зачем Ермак двинулся за Уральские горы. А пошел он за пушниной, которая была главным экспортным ресурсом России в те времена. И всего за 60 лет было присоединено пространство от Уральских гор до Тихого океана. А если мы сопоставим эти события с Великими географическими открытиями, когда Испания и Португалия в погоне за специями открывали Америку, огибали Африку и прокладывали морской путь в Индию, мы понимаем, что служило мотивацией для географических открытий. Тот же мореплаватель Магеллан потерял пять судов и сам погиб, но его экспедиция окупилась. Потому что цель была не совершить первое кругосветное путешествие, а банально заработать денег. Когда через такие человеческие измерения мы начинаем изучать истории первооткрывателей, то забыть их уже сложно».

В целом организаторы фестиваля работают над тем, чтобы повысить престиж профессии географа. На сегодняшний день в Свердловской области не хватает более 260 учителей географии, а большинство ставок закрывают педагоги без географического образования. «Дело в том, что в школах не объясняют практического применения географии. При этом все смотрят шоу о путешествиях, готовы ходить на платные лекции, где рассказывают об особенностях жизни в других странах. И если задуматься, знания географии важны в медиа, экономике и даже в сфере IТ», – отметил Дмитрий Нестеренко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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