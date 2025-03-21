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Пятница, 21 марта 2025, 14:01 мск

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На Урале стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

В Свердловской области начался период досрочной сдачи ЕГЭ. В этом году экзамен заранее сдадут 108 учеников из разных муниципалитетов региона.

Как сообщили в ДИПе, чаще всего досрочно ЕГЭ сдают ребята, которые в основной период уезжают на спортивные или интеллектуальные соревнования.

Основной период ЕГЭ в 2025 году стартует 23 мая со сдачи трех экзаменов – химии, истории и литературы, а завершится 23 июня. Ожидается, что в Свердловской области ЕГЭ сдадут более 17 тысяч участников. Среди учебных предметов, выбранных выпускниками для сдачи ЕГЭ в 2025 году, лидируют профильная математика, обществознание и информатика. В этом году 11 человек выбрали китайский язык.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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