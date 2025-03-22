Гаишники предупредили водителей о сильном снегопаде и гололеде на дорогах

Сегодня через юг Свердловской области пройдет небольшой циклон, который принесет до 8 мм осадков. В связи с этим госавтоинспекторы предупредили водителей о гололеде на дорогах.

Так, сложная обстановка наблюдается на 42 километре трассы Ачит – Месягутово: дорога мокрая, с рыхлым снегом, местами образуется гололедица.

«Гололёд может образоваться буквально за несколько секунд, особенно в условиях перепада температур и высокой влажности. Это значительно ухудшает сцепление колёс с дорогой и увеличивает тормозной путь. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, выдерживая увеличенную дистанцию до впереди идущих транспортных средств и избегая резких манёвров и торможений. Особо внимательно следует вести себя водителям с небольшим стажем вождения, которым необходимо проявлять дополнительную осторожность ввиду недостаточного опыта управления автомобилем в сложных погодных условиях», – отметили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube