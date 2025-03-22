На Режевском тракте столкнулись пять машин

Сегодня на 62-м километре трассы Екатеринбург – Реж произошли два ДТП с участием пяти машин.

По данным ГИБДД по Свердловской области, лихач на Toyota не справился с управлением, его занесло на встречку, где он столкнулся с Nissan. Следовавшие за Nissan водители Changpeng, Opel и Lada не успели притормозить и также попали в аварию. Пострадавших нет.

«Движение транспорта на данном участке трассы было временно затруднено, однако в настоящий момент ограничения устранены. Автоинспекторы продолжают работу на месте происшествия, оказывая необходимую помощь по оформлению ДТП», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже писал «Новый День», сегодня на юге Свердловской области ожидаются снегопады. Гаишники предупредили водителей о гололеде на дорогах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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