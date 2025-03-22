Смертельное ДТП на Тюменском тракте: иномарка влетела в цементовоз

На 80-м километре Тюменского тракта 38-летний водитель Kia погиб в ДТП с цементовозом. Трагедия случилась сегодня утром недалеко от Богдановича.
Как сообщили в областном УГИБДД, мужчина нарушил правила, совершив опасный обгон там, где это было запрещено, в результате столкнулся с движущимся навстречу цементовозом Volvo.
«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные действия, фиксируют обстановку на месте происшествия, опрашивают свидетелей и собирают материалы для последующего разбирательства. Известно, что цементовоз был пустым и следовал из Екатеринбурга в Тюменскую область», – отметили в пресс-службе ведомства.
Богданович, Дарья Деменева
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