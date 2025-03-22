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Суббота, 22 марта 2025, 13:13 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС предупредило уральцев о сильном ветре

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 23 марта штормовое предупреждение: на Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 21 м/с.

Спасатели рекомендуют:

– на улице не приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми;

– не искать укрытие от ветра у стен зданий;

– не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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