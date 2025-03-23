На пожаре в Кушве погиб человек

В Кушве в пятиэтажном жилом доме на улице Луначарского загорелась квартира на площади 15 квадратных метров. В ходе тушения спасатели нашли мужчину без признаков жизни. Трагедия случилась накануне в 21:45.

Как рассказали в МЧС по Свердловской области, пожар потушили за 15 минут. Двенадцать человек эвакуировались самостоятельно, шестерых спасли пожарные. На месте работали 12 специалистов, было задействовано 4 единицы спецтехники.

«В доме отсутствовал пожарный извещатель, который мог предупредить о пожаре. Причину трагедии предстоит выяснить пожарным дознавателям и правоохранителям», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кушва, Дарья Деменева

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