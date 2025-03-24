На уральские дороги стали чаще выбегать косули

В Свердловской области участились случаи, когда дикие животные, особенно косули, выбегают на дороги.

Об этом рассказали в Центре спасения животных «Особый питомец». «Нам ежедневно стали поступать звонки о пострадавших косулях. Вчера одну, сбитую авто косулю, люди пытались спасти, привезти к нам. Не довезли... При столкновении на высокой скорости с любым копытным могут серьезно пострадать и люди. Будьте крайне внимательны! Берегите себя, свое имущество, ЖИЗНИ жителей леса). Тем более что большая часть самочек в это время года беременны», – пишут зоозащитники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube