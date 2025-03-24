На Урале потеплеет до +12

На этой неделе в Свердловской области начнется настоящая весна.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, неделя ожидается теплой, со средней температурой воздуха на 3-7 градусов выше климатической нормы. Погоду в регионе будет определять высотно-теплый антициклон, который смещается на восток со стороны европейской части страны. Влияние антициклона обеспечит преимущественно сухую погоду с минимумом осадков.

Уже завтра днем воздух прогреется до +9 °C, 27 марта – до +11°, 29 марта – до +12°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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