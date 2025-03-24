В Верхней Пышме прошел конкурс детского творчества «Металлинка-2025»

В Верхней Пышме с 21 по 23 марта состоялся XXV Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества «Металлинка-2025» среди детей работников горно-металлургического комплекса России. Свои творческие разработки на сцене ДК «Металлург» показали 29 коллективов из Амурской, Белгородской, Вологодской, Кемеровской, Курской, Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края. Верхнюю Пышму представили два коллектива: студия современной хореографии «Лаборатория свободного движения» и клуб спортивного бального танца «Элем».

«В нашем конкурсе нет проигравших – все участники достойны поздравления. На сцену вышли талантливые дети металлургов, горняков, которые во всей красе показали искусство танца, пения, акробатики. И я рад, что конкурс всем понравился. Огромное спасибо предприятию, администрации города за гостеприимство и высокий уровень организации», – отметил в своем выступлении председатель ГМПР Алексей Безымянных.

Жюри конкурса оценивало исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистичность и подбор репертуара в каждой из пяти номинаций: «Вокал народный», «Вокал», «Народный танец», «Хореография» и «Оригинальный жанр» (акробатика, жонглирование, клоунада и т. д.).

23 марта состоялся гала-концерт и церемония награждения. «Жемчужину Металлинки» получили солисты коллектива Клуба спортивного танца «Элем» АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) Марат Зигангиров и Вероника Горбунова. Гран-при конкурса завоевали артисты народного цирка «Прометей» из Гая (Оренбургская область).

Специальными призами были отмечены: группа «Все свои» Народного коллектива студии современной хореографии «Лаборатория свободного движения» – приз от директора АО «Уралэлектромедь»; студия детского танца «Джем» – приз от первичной профсоюзной организации АО «Уралэлектромедь» ГМПР; танцевальный коллектив «Алла Данс Студио» – приз от Свердловской областной организации ГМПР.

По решению жюри и организаторов конкурса также были предусмотрены специальные призы: «За артистичность и сценическое обаяние», «За творческий поиск в жанре», «За сохранение национальных традиций и наследия».

«Очень сложно было определить лучших из лучших – все детки старались, каждый номер был по-своему интересен. Главное, что все участники, педагоги коллективов получили большой опыт выступления, хорошо провели досуг, побывали на экскурсии в музее военной и автомобильной техники, получив яркие позитивные эмоции», – отметил председатель первичной профсоюзной организации ГМПР АО «Уралэлектромедь» Евгений Устюжанин.

Отметим, что в этом году конкурс прошел при поддержке Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России, Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав», АО «Уралэлектромедь», Свердловской областной организации ГМПР, Дворца культуры «Металлург» (Верхняя Пышма).

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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