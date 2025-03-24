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Понедельник, 24 марта 2025, 11:11 мск

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В небе над Уралом заметили метеор (ФОТО)

Сегодня около 4:30 над Уралом пролетел болид – яркий метеор с заметными угловыми размерами. Так, его могли наблюдать жители Ирбита. А из Екатеринбурга болид был виден в южной, юго-восточной части неба.

«Он был зафиксирован камерами нашего проекта, установленными в Ирбитском районе Свердловской области, в Остроленском и Коркино Челябинской области. Азимуты на метеор пересекаются к северу, северо-востоку от Челябинска, над Кунашакским и Красноармейским районами, где он мог наблюдаться в зените и иметь наибольшую яркость, но данные требуют уточнения», – отмечает астроном-любитель Илья Янковский.

Фото: Илья Янковский, starvisor.ru

Екатеринбург, Дарья Деменева

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