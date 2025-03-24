Школам и детским садам Академического района выделены гранты

Школы и детские сады Академического получат средства на развитие театрального искусства, хореографии, патриотического воспитания и здорового образа жизни. Фонд «Добрососедство» депутата Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Маслакова подвел итоги ежегодного конкурса грантов для организаций Ленинского и Академического районов Екатеринбурга.

В Академическом районе было одобрено 15 проектов, из них 13 для семи школ района и два для двух детских садов. Поддержку Фонд «Добрососедство» оказывает при участии мастер-девелопера района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Академическом районе гранты на свои проекты, в частности, получили коллективы школ №16, 181, 123, 31, 19, 25, 79, а также детских садов №38 и 119. В Ленинском районе победителями признаны проекты, созданные в лицее №3, в гимназиях №120 и 161, в школах №10, 17, 55, в детских садах №342 и 386, а также в Свердловской государственной детской филармонии.

«Мы видим, как ежегодно растёт активность школ и детских садов, педагоги которых являются, пожалуй, нашими главными партнерами. Также проявляют интерес к конкурсу и творческие и патриотические коллективы. В некоторых случаях речь идет о долгосрочных проектах, которые начали реализовывать в 2024 году и мы приняли решение о продолжении их поддержки, – рассказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Маслаков.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube