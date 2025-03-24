Уральские ученые создали модульную систему защиты от беспилотников

Ученые из УрФУ и их коллеги из Московского государственного строительного университета (МГСУ) вместе с представителями промышленности разработали новые защитные сооружения для энергетических объектов, устойчивые к атакам беспилотников.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, защита позволит снизить риск повреждения промышленной инфраструктуры и предотвратит многомиллионные ущербы.

«Главные преимущества, которые мы закладывали в свои разработки, – компактность, модульность и высокая технологическая надежность. Наши конструкции способны обеспечить гарантированную защиту для промышленных объектов практически любой конфигурации, используя при этом типовые строительные конструкции», – объясняет соавтор разработки, директор Института строительства и архитектуры УрФУ Никита Фомин.

Сама система состоит из решетчатых стальных опор, силовых тросов и защитных сеток, ее можно быстро собрать и разобрать. Разработаны три типа сооружений: для прямоугольных, треугольных и округлых объектов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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