Управляющая компания заплатит женщине 727 тысяч за травму на крыльце

Суд обязал управляющую компанию выплатить жительнице Нижнего Тагила 727 тысяч рублей компенсации за травму на неубранном крыльце.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в январе 2024 года Оксана поскользнулась на наледи крыльца, упала и сломала ногу. Женщина две недели лежала в Демидовской городской больнице, перенесла две операции, затем еще полгода лечилась дома.

Обслуживанием дома, в котором живет Оксана, занимается управляющая компания ООО «Уралэкспо-НТ». Тагилстроевский районный суд обязал управляющую компанию выплатить пострадавшей 14 905 рублей ущерба, 70 тысяч рублей упущенной выгоды (сумму, которую истец недополучила из-за болезни), компенсацию морального вреда – 400 тысяч рублей, штраф 242 452 рубля.

Представитель ответчика попытался оспорить это решение в Свердловском областном суде, но безрезультатно. Оно вступило в законную силу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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