Полпред Жога обсудил с федеральными инспекторами весенний паводок

Полпред президента РФ в УрФО Артём Жога провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами по вопросу весенних паводков.

Полпред напомнил: на прошлой неделе первые подтопления были зафиксированы в Челябинской области из-за неравномерного таяния льда. На данный момент ситуация стабилизирована и находится под контролем.

«Призываю уделять паводковой ситуации особое внимание. Погода колеблется, паводки начнутся немного раньше, чем мы думали. Нужно подготовиться к ним с полным пониманием последствий, которые могут произойти. Чем тратить потом огромные средства на компенсации, лучше сосредоточиться на превентивных мерах, а сэкономленные благодаря им деньги направить на решение инфраструктурных, социальных и прочих актуальных проблем», – подчеркнул Артём Жога.

Добавим, в остальных регионах Уральского федерального округа паводковая ситуация на сегодняшний день спокойная.

Екатеринбург, Елена Васильева

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