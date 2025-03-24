Из-за учителей и айтишников в Екатеринбурге подскочили цены на отели

В Екатеринбурге в популярных у деловых туристов отелях подскочили цены. Так, стандарт в отеле на Октябрьской площади стоит от 21 тысячи рублей за ночь – против 15 тысяч за ночь в обычное время. На некоторые даты на этой неделе такой категории номеров вообще нет в доступе.

В Екатеринбурге проходят сразу два деловых мероприятия – 26 марта состоится форум для специалистов proAV и IT-сферы, а 28-29 марта пройдет образовательный форум E-Hub.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube