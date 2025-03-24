Средняя цена квадратного метра жилья в Екатеринбурге побила рекорд

В Екатеринбурге средняя цена квадратного метра жилья в новостройках побила рекорд – она составляет 164,4 тысячи рублей (против 106 тысяч по итогам прошлого месяца). «Квадрат» стал дороже на 2,5%. Такие данные приводит сервис Объектив.рф.

Аналитики рынка недвижимости отметили замедление темпов продаж не только в Екатеринбурге, но и в целом в городах-миллионниках по всей стране. Девелоперы выводят на рынок новые квадратные метры реже, однако нераспроданных новостроек много еще с прошлого года, в итоге предложение превышает спрос.

В феврале, по данным Росреестра, в Екатеринбурге прошло 1225 сделок с жилой недвижимостью на первичном рынке, это немного меньше прогноза (1500-1600 сделок).

При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье из-за удорожания строительных работ и материалов, инфляции и других факторов.

«Себестоимость строительства выросла на 50%, поэтому увеличение стоимости квартир на 30-40% – это недалекое будущее», – говорит девелопер Александр Матофаев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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