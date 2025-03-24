Екатеринбурженке присудили 46 тысяч за отравление роллами

Специалисты Роспотребнадзора помогли женщине, которая отравилась роллами, получить компенсацию от заведения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в октябре 2024 года несколько клиентов службы доставки роллов и пиццы «Быстрый лось» (ИП Костылева О. В.) подхватили кишечную инфекцию.

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что «Быстрый лось» нарушал требования санитарного законодательства, и доказали связь заболеваемости с деятельностью ИП.

Одна из заболевших с материалами, подготовленными сотрудниками Роспотребнадзора, пошла в суд. Суд взыскал с ИП Костылевой О.В. материальный ущерб в размере 6,5 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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