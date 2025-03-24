Смертность от туберкулеза на Среднем Урале достигла исторического минимума

Смертность свердловчан от туберкулеза достигла исторического минимума – 5,4 случая на 100 тысяч населения. Заболеваемость в 2024 году также снизилась на 2,6%. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова на пресс-конференции.

«В 2024 году в регионе было зарегистрировано 1862 случая туберкулеза, 53% выявлены в ходе профилактических мероприятий (флюорография и диспансеризация). Распространенность туберкулеза в Свердловской области снизилась с 2023 по 2024 год на 10,9%, с 102,3 до 91,2 случая на 100 тысяч населения. Распространенность бациллярных форм туберкулеза (наиболее опасных с эпидемиологической точки зрения) за тот же период снизилась на 8,8%», – подчеркнула спикер.

По ее словам, заболеваемость туберкулезом среди детей также снижается. В 2024 году она уменьшилась на 5,5% по сравнению с 2023 годом. За последние 10-15 лет заболеваемость среди 18-24-летних сократилась в 3,3 раза.

На данный момент на учете в противотуберкулезной службе состоят около 4,5 тысячи детей – как больных, так и наблюдающихся после лечения. Кроме того, под наблюдением находятся около 15 тысяч детей, контактировавших с больными, имеющих измененную чувствительность или положительные результаты на инфицирование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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