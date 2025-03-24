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Понедельник, 24 марта 2025, 15:02 мск

Новости Екатеринбург

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Мужчине, задушившему скалкой 93-летнюю мать, дали 7,5 лет строгача

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину, задушившего скалкой свою 93-летнюю мать, к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В ноябре 2024 года мужчина, напившись после работы, поссорился с матерью, после чего стал душить ее скалкой. Тело пенсионерки нашла её дочь утром следующего дня. Как отметили в пресс-службе региональной прокуратуры, осужденный вину признал.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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