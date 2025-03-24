«Место будет»: чиновники обещают, что школ первоклассникам хватит

Всем детям, которые в этом году пойдут в первый класс, хватит мест в школах. Как заявила на пресс-конференции и.о. начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Минобра Мария Архипова, в этом году в первый класс в области пойдут 55 тысяч детей, а в школах подготовлено 56 тысяч мест.

«Всем место будет», – подчеркнула чиновница. Директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Инна Гумбатова при этом признала, что в некоторых новых районах – Академическом, Солнечном, Уктусе сложности все-таки наблюдаются. Также Архипова рассказала, что в этом учебном году в области откроется четыре новых или отремонтированных школы – школа №314 в Екатеринбурге, а также учебные заведения в Березовском, Пышме и Краснотурьинске.

катеринбург, Елена Владимирова

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