На Урале задержали «веселых фермеров» – ущерб от майнинга составил 14 млн

В Свердловской области энергетики вместе с полицейскими вычислили «фермеров» – они незаконно подключились к сетям, чтобы майнить криптовалюту. Ущерб от их деятельности составил 14 млн рублей.

Молодые люди купили несколько нежилых производственных помещений в поселках Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района. В них установили энергоемкое оборудование для майнинга с 200 видеокартами. «Никаких официальных договоров с энергосбытовыми и сетевыми организациями участники группы не заключали, что привело к незаконному потреблению энергии. Сыщики УЭБ и ПК изъяли подпольную спецтехнику, стоимость которой превышает 30 миллионов рублей», – отметил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

По данному факту ГСУ ГУ МВД области возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Главный подозреваемый – 36-летний бизнесмен из Екатеринбурга. Он находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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