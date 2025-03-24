На этой неделе в Екатеринбурге можно сделать флюорографию в передвижных пунктах

В ближайшие дни в Екатеринбурге будут работать три мобильных пункта флюорографии.

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», с 24 по 28 марта, с 08:00 до 18:00 работает передвижной рентгенологический кабинет на ул. Вайнера, 34Б, около здания министерства здравоохранения Свердловской области.

24 и 25 марта с 10:00 до 16:00 работает мобильный пункт возле торгового центра «Мегаполис».

26 марта с 10:00 до 14:00 можно пройти обследование в пункте возле благотворительной столовой на ул. Бебеля, 166.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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