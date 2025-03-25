Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась, но остается высокой

За прошедшую неделю в Свердловской области заразились ОРВИ 47,5 тысячи человек. Это на 13,6% ниже, чем на позапрошлой неделе, но на 74,7% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре.

Примерно половину заболевших, 52,6%, составляют дети.

Среди возбудителей ОРВИ по-прежнему доминируют вирусы гриппа, сезонные коронавирусы и риновирусы.

В Сухом Логу и Ирбите болеют чаще, чем в среднем по области.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 21,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже прошлой недели на 19,8% и выше среднего многолетнего уровня на 66,9%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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