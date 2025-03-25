На Урале ввели выплаты для женщин, родивших детей до 23 лет

Заксо одобрило в первом чтении введение трех новых мер соцподдержки для молодых семей.

Как рассказал на пленарном заседании министр соцполитики Андрей Злоказов, первая мера – единовременные выплаты в 50 тысяч рублей для женщин, которые родили первого ребенка до 23 лет включительно. Женщины должны быть гражданками РФ, постоянно жить в Свердловской области и родить ребенка в 2025 году.

Вторая мера тоже касается женщин не старше 23 лет, родивших первого ребенка в 2025 году. Они смогут получить денежную выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту на приобретение жилья, включая ипотечный кредит. Максимальный размер выплаты – 500 тысяч рублей.

Кроме того, вводится выплата на компенсацию расходов на аренду жилья для молодых семей с детьми, в которых оба родителя – студенты и не имеют жилья в городах, где они учатся, при этом хотя бы один ребенок должен родиться в 2025 году. Максимальный размер выплаты – 15 тысяч в месяц.

По словам министра, для реализации закона потребуется в 2025 году внести изменения в региональный бюджет. Всего понадобится около 452 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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