В Верхней Пышме проходит Детский хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Козицына

В Верхней Пышме стартовали игры Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына. Состязания проходят под эгидой Благотворительного фонда «Дети России». Они завершатся 28 марта.

На турнир прибыли восемь детских хоккейных команд из Свердловской, Оренбургской, Курганской областей, Республики Башкортостан. В их составе почти 200 участников 10-11 лет.

На церемонии открытия гостей поприветствовали Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области, Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области и Иван Зернов, председатель думы городского округа Верхняя Пышма.

Состязания проводятся девятый год. Ранее, наряду с Верхней Пышмой, их принимали ледовые арены Ревды и Красноуральска. В этом году игры впервые проходят во Дворце ледовых видов спорта.

«На неделю гостеприимная спортивная площадка становится для ребят пространством для общения, обмена опытом и, конечно, соревнований, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». – Болеть за них приезжают родители. Кто-то следит за играми по прямой трансляции. Турнир ежегодно объединяет, собирает вместе не только игроков и их наставников, но и семьи из разных регионов страны. Это замечательная, добрая традиция, которая укрепляет не только спортивный дух, но и связи детей и их родных».

В первый день состязаний игрокам вручили сувениры с символикой турнира. В финале дети получат сертификаты на приобретение спортивного инвентаря достоинством от 50 000 до 120 000 рублей – в зависимости от занятого места.

В ходе соревнований игроков ждет экскурсионная программа: посещение музея, кинотеатра и летной школы. Также игроки пройдут спортивное тестирование.

По словам Станислава Раминга, главного судьи состязаний, главного арбитра КХЛ, комплексная оценка современными средствами диагностики позволяет узнать уровень функциональной готовности спортсмена к выполнению спортивной задачи. Оценивается взрывная сила ног и рук, стартовое и дистанционное ускорение, быстрота реагирования, как в условиях выбора, так и в условиях эмоциональной нагрузки соперника, пространственная, ситуационная координация.

Такое тестирование поможет внести корректировки в тренировочный процесс, чтобы в дальнейшем отслеживать динамику по исследуемым показателям.

Игры Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына, будут идти ежедневно с 10:00 до 16:45. Торжественная церемония награждения и закрытия пройдет 28 марта в 16:00.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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