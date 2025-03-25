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Вторник, 25 марта 2025, 11:59 мск

Новости Екатеринбург

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Счетная палата Екатеринбурга нашла нарушения на сумму 1,3 миллиарда рублей

Екатеринбургская дума утвердила отчет муниципальной счетной палаты за 2024 год. За этот период контрольные мероприятия проводились в 87 объектах, аудиторы проверили около 22 миллиардов рублей – это четверть расходов городской казны.

Как сообщил председатель счетной палаты Александр Гетманчук, проверки выявили 592 нарушения на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Самыми частыми нарушениями стали ошибки в сферах бухучета (на сумму 860 миллионов рублей) и проведении муниципальных закупок (на сумму 161 миллион рублей). Кроме того, отдельные объекты контроля допускали заключения крупных сделок без согласования с учредителем. Неэффективное использование бюджетных средств составило 28 миллионов рублей.

Также докладчик уточнил, что благодаря счетной палате в 2024 году были устранены нарушения на общую сумму 1,352 миллиарда рублей. В бюджет Екатеринбурга возвращено 57 миллионов рублей, и пока это самая крупная сумма за десять лет существования контрольного органа. За предыдущие девять лет в бюджет было возвращено совокупно 65 миллионов рублей, подчеркнул Гетманчук.

По итогам проверок счетной палаты 10 материалов были направлены в прокуратуру. По ним было возбуждено 11 административных дел, к ответственности привлечено 8 должностных лиц. Также было возбуждено четыре уголовных дела, в том числе по факту мошенничества. Расследование трех дел связано с передачей средств субсидии перевозчикам в 2023 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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© 2025, РИА «Новый День»

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