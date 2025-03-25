Александр Мешков: каждое четвертое преступление иностранцев связано с наркоторговлей

Не все иностранцы приезжают в Свердловскую область с добрыми намерениями, а каждое четвертое преступление, совершенное ими, связано с незаконным распространением наркотиков. Об этом рассказал сегодня депутатам заксобрания начальник ГУ МВД Александр Мешков.

По его словам, половину преступлений совершают мигранты, которые находятся здесь незаконно, наводить порядок в этой сфере необходимо, тем более что их количество в ближайшее время снижаться не будет. Свердловская область – экономически развитый регион, это привлекает иностранных граждан, к тому же в нашем регионе, в отличие от некоторых других областей, нет для иностранцев ограничений по работе в определенных отраслях – общепите, здравоохранении, транспорте и т.д. Ввести их может только правительство области. «Мы понимаем, что у нас есть дефицит рабочей силы, что экономика должна работать. Но для меня главное – безопасность», – отметил Мешков.

В то же время начальник ГУ МВД подчеркнул, что в общей структуре преступности на долю иностранцев приходится только 2,6% случаев, тогда как в среднем по России – 4,3%, а по УрФО – 3,1%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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