В Екатеринбурге открыт сезон ДТП с мотоциклами (ФОТО)

В центре Екатеринбурга произошла авария с мотоциклом. Как сообщает «Новый День», около полудня в районе перекрестка Радищева и 8 Марта китайский внедорожник «Джили» столкнулся с японским мотоциклом.

На место приехали наряд пожарных, реанимация, патруль ДПС. Водителю мотоцикла была оказана медицинская помощь, о его состоянии ничего не известно. После столкновения из мотоцикла на асфальт вылились технические жидкости, они были смыты с проезжей части с помощью брандспойта.

Причины ДТП и степень виновности участников установит ДПС.

Екатеринбург, Елена Васильева

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