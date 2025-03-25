Ущерб от киберпреступлений в 2024 году вырос на 49%

По итогам 2024 года в Свердловской области ущерб от преступлений в сфере высоких технологий вырос на 49,3% и составил 4,2 млрд рублей. Об этом рассказал в заксо начальник ГУ МВД Александр Мешков.

Фото ГУ МВД по Свердловской области

За год в сфере высоких технологий раскрыто 6283 преступлений, это на 28,5% выше, чем в 2023 году. К уголовной ответственности привлечено 3848 человек.

От кибермошенников пострадали 6864 человека, в том числе 1703 пенсионера (снижение на 17,3%).

Фото ГУ МВД по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

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