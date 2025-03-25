Предприятия ЕВРАЗа потратили в прошлом году на экологические проекты 4,6 млрд рублей

На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подведены итоги природоохранной деятельности в 2024 году. Затраты на экологические мероприятия в Нижнем Тагиле и Качканаре превысили 4,6 млрд рублей.

На обоих предприятиях проведена масштабная работа по ремонту и модернизации аспирационных установок, в том числе на коксохимическом производстве металлургического комбината, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Продолжается реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух»: техническое перевооружение биохимустановки КХП, участка по производству пека, после запуска которого будет выведена из эксплуатации морально устаревшая пекококсовая батарея. Завершается демонтаж коксовой батареи № 10.

По программе «Чистый воздух» на ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию самую экологически чистую доменную печь № 7

На ЕВРАЗ Качканарском ГОКе в рамках инвестиционного проекта по переходу на новую технологию складирования отходов внедряется система сбора и возврата фильтрационных вод в технологический процесс. Также на ЕВРАЗ КГОК проведено укрепление существующих дамб хвостохранилища. В летний период комбинат проводил мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилище и в карьерах.

На ЕВРАЗ НТМК на протяжении нескольких лет реализуют проект по переходу на замкнутый цикл водоснабжения. В течение года проводился ремонт водоохранного оборудования: градирен, водоводов, фильтров. Ежегодно комбинат проводит доочистку сточных вод при помощи биотехнологий: в прудки-осветлители высаживаются высшие водные растения, эйхорния и пистия, являющиеся природными биологическими фильтрами, вносится микроводоросль хлорелла, которая насыщает воду кислородом, удаляет органические и неорганические вещества и обогащает воду питательными веществами. В Тагильский пруд было выпущено более 26 тыс. молодых особей белого амура, сазана. Это травоядные рыбы-мелиораторы, они очищают водоем, поедая растительные остатки и вредные микроводоросли, которые негативно влияют на состояние пруда.

Зарыбление Тагильского пруда 16 тысячами мальков сазана

За последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы более чем в 4,5 раза, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа. Комбинат в полной мере применяет 100 элементов наилучших доступных технологий в области экологии из 139 возможных, частично применяются 29 элементов НДТ.

На ЕВРАЗ НТМК полностью реализованы шесть из девяти воздухоохранных экологических мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух», остальные выполняются в соответствии с установленными сроками. Общие инвестиции ЕВРАЗ НТМК на мероприятия федерального проекта составили 6,61 млрд рублей.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube