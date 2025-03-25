Дендрарий закроют на ежегодную просушку

На этой неделе дендрарий на Первомайской закроют на ежегодную весеннюю просушку. С 27 марта он будет недоступен для посетителей.

«После зимы газоны пропитаны водой и пористые, как губка. Активное передвижение по ним может привести к нарушению не только газонов, но и повреждению корневых систем деревьев. Любое механическое воздействие (ходьба, велосипед, самокат) негативно влияет на грунтовые и щебеночно-набивные дорожки. Если накопившейся влаге не дать просохнуть, то почва начнет проседать, на дорожках появятся ямы и трещины», – сообщили в администрации парка.

Дендропарк будет закрыт максимум на месяц, возможно, его откроют и раньше. Также уточняется, что дендрарий на 8 Марта, вероятно, не будут закрывать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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