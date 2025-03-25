Екатеринбуржец не смог вернуть деньги за неисправные видеокарты с «Авито»

Свердловский областной суд встал на сторону платформы «Авито» в ее споре с жителем Екатеринбурга, купившим неисправный товар.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в сентябре 2023 года Дмитрий купил через «Авито» 6 видеокарт для обновления компьютеров членов семьи. За товар он заплатил 141 531 рубль, в сумму была включена доставка ООО «КЕХ еКоммерц» (администратор сайта Avito). Посылки екатеринбуржец получал на «Почте России» и в пункте «СДЕК». Дома выяснилось, что видеокарты неисправны, это подтвердили и в сервисном центре.

Дмитрий обратился к онлайн-платформе с претензией и получил ответ, что выплата компенсации возможна только в случае повреждения товара при доставке или отказа от товара в пункте выдачи.

Тогда житель Екатеринбурга обратился в Чкаловский районный суд с требованием взыскать с ООО «КЕХ еКоммерц» выплаченные средства, упущенную выгоду, штраф, оплату диагностики.

«Суд установил, что Avito – это электронный каталог объявлений. Ответчик не является участником или организатором проводимых сделок, не выгодоприобретатель, а только посредник между пользователями. В удовлетворении требований было отказано», – рассказали в пресс-службе суда. При рассмотрении апелляции облсуд оставил решение без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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