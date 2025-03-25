Причиной смерти тренера Андрея Мартемьянова стал инсульт

Хоккейный тренер Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни от инсульта, сообщает издание «Спорт Экспресс».

Мартемьянов родился в Свердловске, был воспитанником местных школ «Спартаковец» и «Юность». Будучи игроком, провел за родной «Автомобилист» более 400 матчей, также выступал в ЦСКА, «Металлурге», играл в словенской «Олимпии» и немецких клубах «Кельнер» и «Ратинген». После окончания игровой карьеры стал тренером.

С 2018 по 2020 годы Андрей Мартемьянов возглавлял «Автомобилист», добившись наивысших достижений в своей тренерской карьере – 18 побед на старте чемпионата КХЛ, первое место на Востоке, четвертьфинал Кубка Гагарина.

После этого специалист тренировал клубы «Сибирь» и «Амур», которые также выходили в плей-офф КХЛ. В октябре 2024 года досрочно покинул должность главного тренера хабаровского «Амура».

«Андрей Алексеевич всегда отличался огромной любовью и страстью к своей работе, он был ярким и незаурядным тренером, которого любили болельщики всех команд, где бы он ни трудился. Сегодня хоккейный мир понёс невосполнимую утрату. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Мартемьянова и всему хоккейному сообществу», – сообщили в клубе «Автомобилист».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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