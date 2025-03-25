Женщина купила водительские права, чтобы возить детей в садик

Некоторые жители Свердловской области иногда предпочитают приобретать фальшивые водительские права в интернете, а не получать их в ГИБДД. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, один такой случай недавно был выявлен в Каменске-Уральском, другой – в Ивделе.

В Каменске-Уральском гаишники остановили 37-летнюю автоледи за рулем автомобиля «Ниссан». Женщина призналась автоинспекторам, что купила права через интернет за 35 тысяч рублей. В машине было двое маленьких детей, которых она везла в детский сад. Поддельные права изъяты, автомобиль отправлен на спецстоянку. В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ за использование фальшивого документа. Максимальное наказание по статье – лишение свободы до одного года.

В Ивделе инспектор ДПС остановил грузовой автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился 46-летний уроженец Татарстана. Проверка выявила, что водительское удостоверение мужчины является поддельным. Оказалось, что ранее его лишили прав за пьяное вождение. Фальшивый документ изъят, автомобиль задержан. Возбуждено уголовное дело по той же статье.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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