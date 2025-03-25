Музей истории Екатеринбурга покажет выставку о «свердловцах»

В музее истории Екатеринбурга 28 марта открывается выставка «Город на стекле. Свердловск и свердловцы». Экспозиция, собранная из фотокарточек на стеклянных пластинах, реконструирует город столетней давности – с его непривычной архитектурой и горожанами, которых по советскому новоязу стали называть «свердловцами».

«Свердловск на сломе эпох в 1920-1930-е годы – город, существующий в двух измерениях. Растут новые дома в конструктивистском стиле – символы светлого коммунистического будущего. И в то же время у них под боком ветшает наследие дореволюционной поры – одно-, двухэтажный Екатеринбург. Эту ускользающую реальность зафиксировали фотографы Бюро технической инвентаризации. Хранящиеся в коллекции Музея истории Екатеринбурга стеклянные пластины демонстрируют архитектурное разнообразие Свердловска. Утраченные ныне усадьбы на центральных улицах города (Первомайская, Сакко и Ванцетти, набережная Рабочей Молодежи) и только-только введенный в строй пятый дом Горсовета на улице Вайнера, деревянный, еще дореволюционный, корпус первой городской больницы на Челюскинцев и новую городскую баню, построенную в начале 1930-х годов в привокзальном районе», – рассказали в пресс-службе музея.

Выставка открывает большой проект «Инвентаризация», приуроченный к 85-летнему юбилею Музея истории Екатеринбурга. Основой для экспозиции послужила коллекция негативов БТИ, насчитывающая более 600 экземпляров.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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