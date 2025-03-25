В Екатеринбурге открыли памятник операции «Поток»

В Екатеринбурге возле Храма на Крови сегодня открыли памятник героям операции «Поток» – это полноразмерный макет участка газопровода, по которому шли российские бойцы освобождать Суджу. Также там открылась фотовыставка «За гранью возможного».

В открытии приняли участие митрополит Евгений, областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова, участник операции «Поток», священник Алексий из Козельской епархии, который прошел вместе с другими воинами по трубе и другие. Для собравшихся выступила певица Вика Цыганова, которая написала песню в честь подвига российских бойцов.

Автором идеи установки памятника стал прихожанин Храма на Крови, создатель и руководитель краеведческого музея в Чудово Виктор Овчинников.

Напомним, во время операции «Поток» российские бойцы прошли под землей по газопроводу около 15 км, зайдя в тыл ВСУ в Судже и застав противника врасплох – с этого началось освобождение территории от украинских захватчиков.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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