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Вторник, 25 марта 2025, 16:04 мск

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На улицы Екатеринбурга досрочно вывели летнюю коммунальную технику

Фото: администрация Екатеринбурга

Из-за теплой погоды екатеринбургские коммунальщики досрочно перешли на летний регламент уборки. Как сообщили в мэрии, сейчас очисткой улиц занимаются 385 дорожных рабочих и 153 единицы техники. Их задача – убрать накопившуюся за зиму грязь с дорог и тротуаров. Также специалисты займутся ремонтом ям на проезжих частях, мойкой ограждений и остановок.

«Для работ по летнему регламенту большую часть уборочной техники переоборудовали, заменили навесы. Другую – расконсервировали после зимы. Полностью перевод и приемка машин завершатся до 11 апреля», – сообщили в городской администрации.

За минувшие сутки коммунальщики уже вывезли 113 тонн грязи.


Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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