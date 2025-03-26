Екатеринбуржцы стали тратить на ювелирку больше – почти как москвичи и петербуржцы

Жители Урала потратили на ювелирные украшения больше 31 млрд рублей по итогам прошлого года. Больше всех покупали в Свердловской области – общая сумма трат в этом сегменте составила 11,03 млрд рублей. Причем этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 23%. Львиную долю «сделали» жители Екатеринбурга, которые потратили на «ювелирку» 7,7 млрд рублей (рост по сравнению с 2023 годом составил 24%).

«Екатеринбург стал третьим по объему ювелирного рынка городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга», – говорится в отчете аналитического центра Sokolov, который ссылается на данные Росстата, Сбераналитики и Ассоциации компаний интернет-торговли. В этой связи в Екатеринбурге был открыт первый за пределами Москвы и Санкт-Петербурга магазин premium-формата. Бутик Sokolov начал работу в ТРЦ «Гринвич». «Рынок ювелирной розницы Екатеринбурга показывает динамику роста выше среднерыночной, 26,4% против 22,6%», – объяснили появление нового формата в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

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