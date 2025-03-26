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Среда, 26 марта 2025, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» начинает игры в плей-офф

Сегодня «Автомобилист» проведет первый матч 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина. Первым соперником екатеринбуржцев стал казанский «Ак Барс». Игры уральской команды начнутся дома, на «УГМК-Арене».

Старт матча – в 19:00, болельщиков начнут запускать на арену с 17:00. В продаже почти не осталось билетов, только сектор C, цены на эти места – от 10 тысяч рублей. Матч также покажут по ТВ.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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