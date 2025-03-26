«Автомобилист» начинает игры в плей-офф

Сегодня «Автомобилист» проведет первый матч 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина. Первым соперником екатеринбуржцев стал казанский «Ак Барс». Игры уральской команды начнутся дома, на «УГМК-Арене».

Старт матча – в 19:00, болельщиков начнут запускать на арену с 17:00. В продаже почти не осталось билетов, только сектор C, цены на эти места – от 10 тысяч рублей. Матч также покажут по ТВ.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube