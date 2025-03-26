С 1 апреля начнут перекрывать улицы ради тренировок военных (СХЕМА)

Уже на следующей неделе начнутся первые перекрытия улиц, связанные с тренировками Екатеринбургского гарнизона для участия в параде на День Победы.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», улицу Дорожную будут перекрывать 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 апреля с 7:40 до 9:30.

Улицы 2-ю Новосибирскую, Зенитчиков, Палисадную, Окраинную, Эскадронную закроют для движения в те же числа, с 9:00 до 14:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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