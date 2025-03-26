Сегодня принято ходить в баню, рыбачить и печь пироги

Сегодня православная церковь чтит память святого Никифора. Это день перенесения мощей святителя, патриарха Константинопольского, в 847 году в церковь Святой Софии в Константинополе. Прежде его останки хранились на острове Проконнисе в Мраморном море.

В православии имя Никифора Исповедника очень почитаемо. Святитель жил во второй половине восьмого века и занимал пост царского советника при императоре Льве IV. Никифор выступал за почитание икон, уехал из столицы и жил в полном уединении на берегу моря, предаваясь молитвам. Праведник многое сделал для христианской веры, построив церковь и основав монастырь в том краю.

В начале девятого века Никифор Исповедник принял постриг и стал патриархом.

При новом императоре, боровшемся с поклонением иконам, патриарх впал в немилость, был отлучен от церкви и сослан в монастырь в Хрисополь. Позже место ссылки сменили на остров Проконнис в Мраморном море. Там спустя 13 лет он и скончался.

Но останки святого остались нетленными и их перенесли в собор Святой Софии.

Святому Никифору принято молиться о выздоровлении.

В Никифоров день особое внимание уделяли воде, считалось, что вода в этот день приобретает целебные свойства и излечивает от любой хвори.

На Руси на Никифиров день ходили в баню, чтобы смыть весь негатив. Рыбакам в этот день должна была сопутствовать удача.

В Никифоров день устраивали праздничные ужины и встречи с близкими. Хозяйки пекли пироги.

Екатеринбург, Елена Василева

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