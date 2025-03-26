российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 марта 2025, 12:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Улицу Гражданскую перекроют на три дня

Специалисты ООО «Трест Гормонолитстрой» ограничат движение транспорта от дома № 4 до дома № 11 по улице Гражданской с 4 по 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с работами по строительству сети водоснабжения.

Схема движения общественного транспорта не изменится.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,