Улицу Гражданскую перекроют на три дня

Специалисты ООО «Трест Гормонолитстрой» ограничат движение транспорта от дома № 4 до дома № 11 по улице Гражданской с 4 по 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с работами по строительству сети водоснабжения.

Схема движения общественного транспорта не изменится.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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