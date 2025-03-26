В Екатеринбурге расширили список улиц, где запрещена парковка

На нескольких улицах Екатеринбурга появятся новые дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». «Это позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить пропускную способность», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Знаки появятся на следующих участках:

– улица Мичурина, от Энгельса до Карла Маркса, в оба направления;

– улица Свердлова по нечетной стороне, от Мельковской до Николая Никонова;

– проезд между домами № 122 и № 128 по улице Степана Разина с обеих сторон;

– улица Академика Карпинского, от Молодогвардейцев до дома № 27 по улице Рощинской, в оба направления.

Установка знаков запланирована на второе полугодие 2025 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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