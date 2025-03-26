Санврачи ждут, что в этом году опасных клещей будет больше

В 2025 году в Свердловской области ожидается увеличение численности иксодовых клещей, прогнозируют специалисты регионального Роспотребнадзора.
Санитарные врачи напоминают, что на территории региона обитает 6 видов иксодовых клещей. Переносчиками инфекций являются два: таежный клещ (вся территория региона) и луговой клещ (южные районы, но встречается и в северных).
Присосавшегося клеща следует удалить как можно раньше и сдать в лабораторию на исследование, чтобы получить правильное лечение.
Напомним, для предотвращения укусов клещей и заражения клещевыми инфекциями необходимо соблюдать меры предосторожности:
– при походах в лес или на загородных участках надо надежно защищать тело и голову приспособленной одеждой, использовать репелленты;
– непривитым необходимо пройти курс вакцинации (2 прививки с интервалом 1-7 месяцев в зависимости от применяемой вакцины), 1 прививка (ревакцинация) через 9-12 месяцев и последующие ревакцинации с интервалом 1 раз в 3 года;
– лицам, пропустившим ревакцинацию, следует провести исследование крови на напряженность постпрививочного иммунитета и совместно с врачом определиться со схемой дальнейшей иммунизации.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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