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Среда, 26 марта 2025, 14:18 мск

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Деньги за плохую воду из-под крана вернут – прокуратура

Свердловчанам вернут деньги за некачественную холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Перерасчет коснется 1,6 тысячи человек. Все они жители Нижнесергинского района.

С сентября по декабрь прошлого года местный МУП «ЖКУ» поставлял в дома холодную воду, не соответствующую требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«После вмешательства надзорного ведомства ресурсоснабжающей организацией проведены мероприятия по очистке системы водоснабжения, а также произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение 1632 потребителям», – уточнили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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