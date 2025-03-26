Деньги за плохую воду из-под крана вернут – прокуратура

Свердловчанам вернут деньги за некачественную холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Перерасчет коснется 1,6 тысячи человек. Все они жители Нижнесергинского района.

С сентября по декабрь прошлого года местный МУП «ЖКУ» поставлял в дома холодную воду, не соответствующую требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«После вмешательства надзорного ведомства ресурсоснабжающей организацией проведены мероприятия по очистке системы водоснабжения, а также произведен перерасчет платы за холодное водоснабжение 1632 потребителям», – уточнили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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