На ЕКАД КамАЗ врезался в машину с ребенком (ФОТО)

На 87-м километре ЕКАД сегодня около 10 часов утра случилось ДТП. КамАЗ с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль MG.

В результате столкновения пострадали 46-летний водитель и 9-летний пассажир легковой машины. Их госпитализировали. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, мальчик находился на заднем правом сиденье и был пристегнут ремнем. Благодаря этому ребенок избежал серьезных травм.

Грузовиком управлял 46-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 28 лет, он никогда не имел штрафов. Мужчина рассказал инспекторам, что двигался в крайней правой полосе, когда неожиданно для него впереди идущий автомобиль начал резко тормозить. Водитель нажал на педаль тормоза, но не смог избежать столкновения. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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