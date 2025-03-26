В Новокольцовском районе построят три новых улицы за полмиллиарда рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на строительство трех новых улиц в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой.

Работы будут проводиться в два этапа, срок окончания – 31 мая 2027 года. Улицы получат временные названия Жилая 1, Жилая 2 и Жилая 6. Согласно данным портала госзакупок, начальная цена строительства улично-дорожной сети в Новокольцовском – 512,3 миллиона рублей.

«Генеральный подрядчик среди прочих работ выполнит инженерную подготовку территории, работы по устройству наружных электрических сетей и линий связи, наружных сетей канализации. Также специалисты проведут устройство дорожной одежды автомобильных дорог, выполнят работы по обустройству автомобильной дороги и благоустройству территории.

Проект реализуют с учетом существующих и проектируемых объектов, а также с вновь построенными и перспективными инженерными сетями», – уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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