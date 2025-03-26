Прощание с Андреем Мартемьяновым состоится 27 марта в Екатеринбурге

Церемония прощания с бывшим игроком и тренером ХК «Автомобилист» Андреем Мартемьяновым пройдет 27 марта в КРК «Уралец». Для посетителей дворец спорта откроется в 11:00. Тренера похоронят на Широкореченском кладбище.

Сегодня матч «Автомобилиста», открывающий серию плей-офф с казанским «Ак Барсом», начнется с минуты молчания. Болельщики подготовили флешмоб в память об Андрее Мартемьянове: в первые минуты игры фан-сектор исполнит песню «Команда молодости нашей».

Накануне стало известно, что в ночь на 25 марта Андрей Мартемьянов скончался от инсульта. Известному уральскому тренеру был 61 год.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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