В Екатеринбурге отремонтировали детский сад для «особенных» детей (ФОТО)

В Екатеринбурге закончился глобальный ремонт детского садика для детей с расстройствами аутистического спектра и с задержкой психического развития. Впервые за 55 лет в здании заменили абсолютно все окна и отремонтировали подоконники – такой подарок садику сделали учредители Фонда святой Екатерины на Новый год и Рождество.

Этот садик уникальное место – в нем воспитываются 94 ребенка со всего города. С каждым работают тьюторы, психологи, логопеды, дефектологи и воспитатели. Вместе они строят важный для ребят процесс обучения и подготовки к школе.

«Старые окна, конечно, создавали некие проблемы. Где-то нам приходилось заклеивать щели, чтоб не дуло деткам, и в принципе было уже небезопасно. На протяжении трех лет мы пытались привлечь спонсоров и за эти три года мы установили только треть окон. Перед Новым Годом я решила, что это время исполнения чудес, и написала в Фонд святой Екатерины письмо с просьбой. Было удивительно, на самом деле, мне сразу же позвонили и предложили помощь», – говорит заведующая Татьяна Гросс.

Одной из задач строителей была оперативная замена окон. Останавливать процесс обучения детей нельзя, поэтому ребят объединяли в большие группы, а строители шли поэтапно и закончили работы за месяц.

«Сейчас приятно посещать детский сад. Тепло, уютно, красиво и очень удобно. И безопасно. На всех окнах у нас установлены детские замки. Дети их сами открыть не могут, выпасть не могут», – продолжает заведующая.

Примечательно, что вслед за Фондом святой Екатерины к ремонту подключились другие спонсоры и волонтеры. В каждой группе уже покрасили стены, обновили часть штор, а керамический завод передал садику 2,5 тонны плитки для замены в столовой и на кухне.

Екатеринбург, Елена Васильева

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